التشكيلة المتوقعة لـ"الكلاسيكو" بين الأهلي والزمالك

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الاثنين صوب أستاد القاهرة الدولي، الذي سيكون مسرحا للمواجهة المرتقبة بين الأهلي وضيفه الزمالك، في الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

وسيكون هذا "الكلاسيكو" الـ122 بين الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك، في نطاق الدوري الممتاز، ويرجح التاريخ كفة "المارد الأحمر"، الذي فاز في 46 مباراة، مقابل 27 انتصارا "للفارس الأبيض"، بينما ساد التعادل 48 مواجهة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط على وصيفه الأهلي، الذي لعب مباراتين أقل.

ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي، هذه القمة الهامة بالتشكيلة الأساسية التالية:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي.

لخط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – بدر بانون– أيمن أشرف.

لخط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة.

لخط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – محمد شريف.

بينما يرجح أن يختار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة الأهلي:

لحراسة المرمى: محمد عواد .

لخط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش - حمزة المثلوثي – محمد عبد الشافي.

لخط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم أوباما.

لخط الهجوم: محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي - حميد أحداد.

المصدر: وكالات