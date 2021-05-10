 
مباشر

شاهد.. الزملكاوي ساسي يرد التحية للأهلاوي محسن

الرياضة

شاهد.. الزملكاوي ساسي يرد التحية للأهلاوي محسن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qd87

ساد التعادل الإيجابي (1-1) لقاء "الكلاسيكو" الـ122 بين الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك في نطاق الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين، وذلك ضمن الجولة الـ21 من الدوري.

وسجل المهاجم الأهلاوي صلاح محسن هدف التقدم "للمارد الأحمر"، بحلول الدقيقة الـ73 بعد انفراده بالمرمى.

ورد التونسي فرجاني ساسي بهدف التعادل للزمالك عند الدقيقة 80 من زمن اللقاء المقام على إستاد القاهرة الدولي.

إقرأ المزيد
التشكيلة المتوقعة لـ
التشكيلة المتوقعة لـ"الكلاسيكو" بين الأهلي والزمالك

واكتفى قطبا الكرة المصرية بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط على وصيفه الأهلي، الذي لعب مباراتين أقل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا