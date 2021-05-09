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تونس.. جماهير المتلوي تهاجم حافلة المنستيري بالعصي والحجارة (فيديو وصور)

الرياضة

تونس.. جماهير المتلوي تهاجم حافلة المنستيري بالعصي والحجارة (فيديو وصور)
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أكد نادي الاتحاد المنستيري أن حافلة الفريق تعرضت لهجوم من قبل العديد من جماهير نجم المتلوي، قبل وصولها إلى الملعب لخوض مواجهة الفريقين ضمن الجولة 25 من الدوري التونسي لكرة القدم.

وقال الاتحاد المنستيري، في بيان عبر صفحته على "فيسبوك": "خطير ما يحدث في المتلوي.. في غياب تام للتعزيز الأمني جماهير نجم المتلوي تهاجم الحافلة المقلة للاعبي الاتحاد المنستيري بالعصي والحجارة وتمنعها من الوصول للملعب وسط أجواء مشحونة".

وأضاف البيان: "الحافلة تغادر المدينة إلى وجهة غير معلومة". 

وقد أسفرت الاعتداءات عن تهشيم جزء من زجاج الحافلة وجرح عدد من اللاعبين. 

واستطاعت الحافلة لاحقا الوصول إلى الملعب، ولكن فريق اتحاد المنستيري خسر بهدفين نظيفين أمام نجم المتلوي صاحب الأرض.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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