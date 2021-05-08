بايرن ميونخ يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي بعد خسارة مطارده لايبزيغ
توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد خسارة مطارده المباشر لايبزيغ أمام بوروسيا دورتموند 3-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ32 من "البوندسليغا".
🏆🏆🏆🏆 التـاسـ🏆عة علـى التـوالــي 🏆🏆🏆🏆#البايرن بطلًا للبوندسليجا 21/2020 🔴⚪️#ميا_سان_أبطالpic.twitter.com/Y6dhxWpLhM— 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) May 8, 2021
وضمن البايرن إنهاء الدوري في المركز الأول قبل ساعة واحدة من انطلاق مباراته ضمن الجولة ذاتها أمام ضيفه بوروسيا مونشغلادباخ.
🏆 @FCBayernEN — 2020/21 #Bundesliga Champions! ✌️❤️ pic.twitter.com/Gh5mSTawHS— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 8, 2021
وهذا اللقب هو التاسع لفريق بايرن ميونخ على التوالي والـ31 في تاريخه في "البوندسليغا".
وبخسارة لايبزيغ الوصيف توقف رصيده عند 64 نقطة متخلفا بفارق 7 نقاط عن المتصدر البايرن صاحب الـ71 نقطة قبل جولتين من نهاية المسابقة.
في المقابل، رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 58 نقطة وصعد إلى المركز الرابع على جدول ترتيب فرق "البوندسليغا".
المصدر: RT