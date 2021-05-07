​تشيلسي يقرر تصحيح "خطأ" التخلي عن محمد صلاح

كشفت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن نادي تشيلسي الإنجليزي قرر تصحيح الخطأ الذي ارتكبه البرتغالي جوزيه مورينيو بالاستغناء عن خدمات المصري محمد صلاح.

وحسب الصحيفة الألمانية، فقد قرر الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي تصحيح الخطأ الذي ارتكبه البرتغالي جوزيه مورينيو عندما كان مدربا للنادي اللندني عام 2015، عندما استغنى عن خدمات المصري محمد صلاح، وذلك من خلال استقطابه مجددا لصفوف "البلوز" اعتبارا من الموسم المقبل.

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Thomas Tuchel and Chelsea want to sign Mohamed Salah. [@BILD_Sport] pic.twitter.com/O2HymEjB0a — Watch LFC (@Watch_LFC) May 7, 2021

وأضافت الصحيفة الألمانية أن صلاح ضمن أبرز الخيارات التي رصدها توخيل لتعزيز صفوف تشيلسي في الموسم المقبل، إلى جانب النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند، والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

Mohamed Salah, Erling Haaland ve Romelu Lukaku, Thomas Tuchel'in transfer listesinde yer alıyor. (Bild) pic.twitter.com/skvEoKiGIv — De Marke Sports (@demarkesports) May 7, 2021

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وانضم تشيلسي إلى عدد من الأندية التي سبق وأعربت عن رغبتها في الحصول على خدمات صلاح يتقدمها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.

وكان صلاح الذي خطف الأنظار مع بازل السويسري، قد لعب بقميص تشيلسي بقيادة مورينيو الذي لم يمنحه الفرصة الكافية لإثبات وجوده ليقرر النادي إعارته إلى فيورنتينا الإيطالي وبعده إلى روما قبل أن يستقر به الحال في ليفربول الذي أحرز معه الموسم الماضي لقب "البريميرليغ" الذي كان غائبا عن خزائن "الريدز" منذ 30 عاما.

المصدر: صحيفة بيلد الألمانية