كلوب يتغزل بمحمد صلاح في رسالة بالفيديو

هنأ الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، نجم "الريدز" الدولي المصري محمد صلاح بتتويجه بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي لعام 2021 أمس الخميس.

وقال كلوب في فيديو نشره الحساب الرسمي لموقع جائزة لوريوس: "صلاح يستحق الجائزة بكل تأكيد، هنيئا لك يا مو أنت تستحق الكثير من الجوائز، إنها جائزة كبرى لك".

"If I tell you that he's an even better person than he is a player, then you might be able to imagine what kind of guy he is" 👑



The boss congratulates @MoSalah on his #Laureus21 Sporting Inspiration award 👏👏👏



📹 @LaureusSportpic.twitter.com/RqmqvZjKzI — Liverpool FC (@LFC) May 7, 2021

وأضاف المدرب الألماني البالغ 53 عاما: "حينما تتحدث عن محمد صلاح فأنت تفكر أولا وقبل كل شيء في لاعب كرة قدم متميز، هداف عظيم ولاعب رائع من الناحية التكتيكية".

I’d like to thank everyone at the @LaureusSport Academy for this award. This year taught us a lot, and one of these things is that in the world of sport, everyone is replaceable... except the fans. #Laureus21pic.twitter.com/3bSsjbgzsg — Mohamed Salah (@MoSalah) May 6, 2021

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وتابع كلوب: "إذا قلت لكم إن صلاح شخص أفضل من كونه لاعبا فسيكون لديكم القدرة على التخيل أي نوع من الأشخاص هو".

واختتم قائلا: "بالتأكيد أن صلاح يعلم جيدا أنه بدون وجود أشخاص آخرين في الرياضة فإنه لا يمكنه الفوز بجوائز فردية في الساحرة المستديرة، ولكن في هذه الحالة فهي جائزتك وحدك فأنت فعلا ملهم للكثيرين، هنيئا لك مرة أخرى وجائزة مستحقة".

المصدر: LaureusSport/twitter