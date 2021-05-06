بالفيديو.. محمد صلاح يتوج بجائزة "إلهامية"

توج الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري بكرة القدم اليوم الخميس، بجائزة لوريوس سبورت للإلهام الرياضي لعام 2021.

وحسب "لوريوس" فإن صلاح نال الجائزة بعدما قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بعد غياب دام 30 عاما، كما ساعد أيضا في مشاريع التجديد في مسقط رأسه، وتبرع بالمال لبناء مدرسة ومستشفى ووحدة إسعاف.

وقال صلاح بعد نيله الجائزة: "أنا فخور جدا باختياري من قبل أكاديمية لوريوس لهذه الجائزة. كان عام 2020 صعبا للغاية. نحن بحاجة إلى التعلم من هذه التجربة، ودعم بعضنا البعض وبذل قصارى جهدنا للتطلع إلى المستقبل".

💬"I'm very proud to have been chosen by the Laureus Academy for this award. 2020 was a very difficult year. We need to learn from this experience, support one another and do our best to look ahead."



Laureus Sporting Inspiration Award winner, @MoSalah 🙌#Laureus21pic.twitter.com/GnjycsckHT — Laureus (@LaureusSport) May 6, 2021

وأنشئت الجائزة عام 1999، وأقيم الحفل الأول في 25 مايو 2000 في مونت كارلو.

📣 The 2021 Laureus Sporting Inspiration Award winner is.... pic.twitter.com/2e8WZQTZ4a — Laureus (@LaureusSport) May 6, 2021

كما أحرز بايرن ميونخ جائزة لوريوس لأفضل فريق بعد تتويجه العام الماضي بالسداسية التاريخية.

🙌 2020 was the most successful year in @FCBayern’s history.



Six titles on the pitch, including a sixth @ChampionsLeague, and now a seventh crowning glory, the Laureus World Team of the Year Award 🏆#Laureus21pic.twitter.com/eMqCJLV4yx — Laureus (@LaureusSport) May 6, 2021

المصدر: LaureusSport/twitter