صلاح يتحدث عن تأثير فيروس كورونا خلال تتويجه بجائزة "لوريوس" (فيديو)

توج الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري بكرة القدم اليوم الخميس، بجائزة لوريوس لمناصر العام (الإلهام الرياضي) لعام 2021.

ووصف صلاح العام 2020 بأنه كان "عاما شديد الصعوبة بالنسبة لكثير من الناس" بسبب تأثير جائحة كورونا.

وأثبت النجم المصري نفسه كمناصر بارز لعدد لا يحصى من القضايا، بما فيها دفاعه عن قضية المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط، كما صنفته مجلة "تايم" كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

وقال صلاح: "أنا فخور جدا باختياري من قبل أكاديمية لوريوس لجائزة الإلهام الرياضي".

وأضاف: "كان عام 2020 عاما شديد الصعوبة على العديد من المستويات وبالنسبة للكثيرين حول العالم (بسبب جائحة كورونا). لقد أبعد بعضنا عن عائلاتنا وأصدقائنا، وفقد البعض الآخر ذويهم. نحن بحاجة إلى أن نتعلم من هذه التجربة، وأن ندعم بعضنا بعضا ونبذل قصارى جهدنا للتطلع إلى الأمام".

💬"I'm very proud to have been chosen by the Laureus Academy for this award. 2020 was a very difficult year. We need to learn from this experience, support one another and do our best to look ahead."



Laureus Sporting Inspiration Award winner, @MoSalah 🙌#Laureus21pic.twitter.com/GnjycsckHT — Laureus (@LaureusSport) May 6, 2021

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وعن صلاح، قال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، "الكل يعرف، عندما تفكر في محمد صلاح، فإنك تفكر -أولا وقبل كل شيء- في لاعب كرة قدم متميز، وهداف رائع، بفنيات خارقة، وشاب حسن المظهر ربما. ما لا تراه وما لا تعرفه، ربما، إذا لم (تبحث) كثيرا في التفاصيل، هو كم هو شخص جيد. وإذا أخبرتك أنه كشخص أفضل من كونه لاعبا، فقد تستطيع تخيل نوع شخصيته".

المصدر: أ ب