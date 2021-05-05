تشيلسي يقصي ريال مدريد ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال (فيديو)

تأهل تشيلسي الإنجليزي لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي المسابقة القارية.

وسجل ثنائية تشيلسي الألماني تيمو فيرنر وماسون مونت في الدقيقتين 28 و85 على الترتيب.

У Вернера не получилось промахнуться – было слишком близко к воротам 🤏



«Челси» повел, но для «Реала» ситуация изменилась несильно: нужно забивать pic.twitter.com/HmELMaZ1BT — Матч ТВ (@MatchTV) May 5, 2021

وبهذا الفوز الثمين، تأهل "البلوز" لنهائي دوري أبطال أوروبا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1، عقب تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في مدريد.

وضرب تشيلسي موعدا ناريا مع مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص للبطولة القارية والذي سيقام على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية في الـ29 من مايو الجاري.

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يذكر أن مانشستر سيتي حجز بطاقة النهائي الأولى أمس الثلاثاء بعد أن جدد فوزه على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين نظيفين، علما أن مباراة الذهاب في باريس الأسبوع الماضي انتهت لمصلحة السيتي بنتيجة 2-1.

المصدر: RT