 
مباشر
عاجل
سانا: أنباء عن عدوان إسرائيلي على منطقة في القنيطرة

الألماني توخيل أول مدرب يصل لنهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين

الرياضة

الألماني توخيل أول مدرب يصل لنهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين
Reuters Toby Melville
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qc1k

حقق الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي رقما تاريخيا بقيادته "البلوز" لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على ريال مدريد الإسباني بهدفين نظيفين في إياب نصف نهائي المسابقة.

وأصبح توخيل أول مدرب يصل لنهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين، بعد أن تأهل الموسم الماضي لنهائي المسابقة القارية أثناء تدريبه لباريس سان جيرمان الفرنسي قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني الذي أحرز اللقب. 

إقرأ المزيد
تشيلسي يقصي ريال مدريد ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال (فيديو)
تشيلسي يقصي ريال مدريد ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال (فيديو)

وتأهل "البلوز" لنهائي دوري أبطال أوروبا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1، عقب تعادله مع الريال بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في مدريد.

وضرب تشيلسي موعدا ناريا مع مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص للبطولة القارية والذي سيقام على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية في الـ29 من مايو الجاري.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا