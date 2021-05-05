وفاة القائد السابق للمنتخب العسكري المصري الحائز بطولة المونديال 1993

توفى اليوم الأربعاء، مدحت فقوسة، نجم النادي المصري السابق وقائد المنتخب العسكري الحاصل على بطولة مونديال العالم العسكري فى المغرب عام 1993، عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعاه مجلس إدارة النادي المصري، عبر حسابه على"فيسبوك"، وجاء في بيان النعي: "مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية ينعى بخالص الحزن والأسى وفاة رمزه التاريخي الكابتن مدحت فقوسة – المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر العسكري، الحاصل على بطولة العالم بالمغرب عام 1993- والذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض".

مجلس إدارة النادي #المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية ينعى بخالص الحزن والأسى وفاة رمزه التاريخي الكابتن مدحت فقوسة - ... Posted by Al-Masry SC on Wednesday, May 5, 2021

وأضاف: "والنادي المصري إذ ينعى فقيده الراحل الكابتن مدحت فقوسة، فإنه يتوجه بخالص العزاء لجماهير النادي المصري العظيمة ولأسرة الفقيد الراحل وكافة عشاقه ومحبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ولعب مدحت فقوسة بقميص النادي المصري ونادي الطيران والنادي الأهلي.

كما درب الراحل المصري والمريخ البورسعيدي وكذلك الرائد السعودي.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"