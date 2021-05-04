أرقام قياسية عديدة في انتظار مانشستر سيتي أمام سان جيرمان بدوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم صوب ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحسم السيتي مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الباريسي الأسبوع الماضي لمصلحته بنتيجة 2-1.

MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB 🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/vsByTncAcR — 17 (@BrotherNxro) May 3, 2021

ولم يخسر السيتي في جميع مبارياته الأربع السابقة أمام باريس سان جيرمان، حيث حقق الانتصار في مواجهتين وتعادل في مثلهما.

وحقق فريق الإسباني بيب غوارديولا الانتصار في آخر مواجهة بينهما على ملعبه في أبريل 2016، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يواجه باريس سان جيرمان سوى ميلان الإيطالي (4 مرات)، أكثر من مانشستر سيتي (3 مرات) في دوري أبطال أوروبا، دون أن يتمكن من تحقيق الانتصار على حسابه.

وفاز السيتي في آخر 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وفي حال انتصاره اليوم سيحطم الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات متتالية في البطولة لفريق إنجليزي، وهي كالتالي: مانشستر يونايتد (1965- 1966) وليدز يونايتد (1969- 1970) وأرسنال (2006)، بواقع 6 انتصارات متتالية لكل منهم.

وطوال تاريخ دوري أبطال أوروبا، نجحت الفرق الإنجليزية في تحقيق 47 انتصارا خارج ملعبها في مباريات الذهاب من الأدوار الإقصائية، وتأهلت بعدها جميعا للدور التالي.

وطوال تاريخ المسابقة لم يتمكن الفريق الفرنسي من قبل من التأهل للدور التالي بعد خسارته ذهابا على ملعبه في المراحل الإقصائية.

إقرأ المزيد

وفي حال تأهل السيتي للنهائي، سيكون أول نهائي أوروبي له منذ 51 عاما، وتحديدا منذ الفوز بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1970. وسيحطم الرقم القياسي لأطول فترة زمنية بين الوصول إلى نهائيين في البطولات الأوروبية التي يحملها سبورتينغ لشبونة البرتغالي (41 عاما)، بين كأس الكؤوس الأوروبية 1964 وكأس الاتحاد الأوروبي 2005.

ونجح السيتي في الفوز بـ10 مباريات من أصل 11 خاضها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتعادل في لقاء آخر.

وتمكن من تسجيل 23 هدفا واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط، وسيصبح أول فريق إنجليزي يحقق 11 انتصارا في موسم واحد بدوري الأبطال، في حال تغلبه على باريس اليوم.

وسيحطم السيتي أيضا حال فوزه اليوم رقم مانشستر يونايتد الذي سجل 10 انتصارات في (2002- 2003).

ويخوض غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مباراته رقم 63 في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، أكثر من أي مدرب آخر، محطما رقم كارلو أنشيلوتي (62 مباراة).

وفي جميع المسابقات تغلب غوارديولا على ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان 11 مرة، ولم يتغلب على مدربين أكثر منه سوى مانويل بيليغريني، وشين ديتش (12 مرة).

المصدر: وكالات