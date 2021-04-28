شاهد.. مانشستر سيتي يهزم باريس سان جيرمان ويقترب من نهائي دوري الأبطال

حول مانشستر سيتي تأخره بهدف إلى فوز ثمين على مضيفه باريس سان جيرمان (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح المدافع البرازيلي ماركينيوس التسجيل للفريق الباريسي بهدف مبكر سجله عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رأسية بعد ضربة ركنية.

Маркиньос прыгнул выше всех в штрафной «Сити» и переправил мяч в ворота ⚽



Как быстрый гол Парижа поменяет игру, смотрим на Матч ТВ pic.twitter.com/Gc6C5CWFX6 — Матч ТВ (@MatchTV) April 28, 2021

ورد النجم البلجيكي كيفن دي بروين بهدف التعادل للضيوف، بحلول الدقيقة 64 بكرة حولها إلى منطقة الجزاء ياتجاه الزاوية اليمنى البعيدة، ولكنها عانقت شباك الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، من دون أن تلامس أي لاعب.

Де Брюйне забросил в штрафную, но к мячу никто из игроков не успел, а Навас не ожидал такой подставы 😱



Так «Сити» сравнял pic.twitter.com/X5VDMdcyW2 — Матч ТВ (@MatchTV) April 28, 2021

ومن سجل النجم الجزائري رياض محرز هدف الفوز الثاني للفريق الإنجليزي، في الدقيقة 71 بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة في الزاوية اليسرى.

Марез прошил стенку «ПСЖ» со штрафного, которая рассыпалась 🤷‍♂



Паредес, Кимпембе, ну кто так прыгает? pic.twitter.com/zNdADOQTM8 — Матч ТВ (@MatchTV) April 28, 2021

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ومن ثم تلقى فريق باريس سان جيرمان ضربة موجعة بطرد لاعبه السنغالي إدريسا غاي بسبب الخشونة الزائدة، في الدقيقة من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس.

واقترب مانشستر سيتي، بعد هذا الفوز، من التأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، حيث يحتاج إلى التعادل فقط وبأي نتيجة، وحتى الخسارة بهدف وحيد، لاسيما وأن مباراة الذهاب ستقام على أرضه يوم الثلاثاء المقبل، في ملعب "الاتحاد"، بمدينة مانشستر.

بينما يحتاج باريس سان جيرمان إلى الفوز وبنتيجة أكبر من النتيجة التي خسر بها اليوم في عقر داره، لكي يتأهل للمرة الثانية على التوالي في تاريخ ه إلى نهائي دوري الأبطال.

المصدر: RT