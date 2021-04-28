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التشكيلة الأساسية لـ"ملحمة" باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

الرياضة

التشكيلة الأساسية لـ
AFP /Globallookpress
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الأربعاء صوب ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين فريق باريس سان جيرمان وضيفه مانشستر سيتي.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، وذلك في ذاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واختار الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة ضيفه الإنجليزي:

 

بينما سيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (50 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه باريس سان جيرمان: 

المصدر: "twitter/psg_arab/cityarabia"

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