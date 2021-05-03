ميسي يتوج ملكا للركلات الحرة مع برشلونة ورقم سلبي تاريخي أمام فالنسيا (فيديو)

أفرز فوز برشلونة على مضيفه فالنسيا 3-2 ، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم، أرقاما هامة، وخاصة لقائد فريق برشلونة، ليونيل ميسي.

إذ رفع النجم الأرجنتيني رصيد أهدافه في المواجهات المباشرة ضد فالنسيا لـ31 هدفا، بعد 36 مباراة لعبها ضد الخفافيش في مسابقتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

كما رفع ميسي رصيد أهدافه هذا الموسم في الليغا لـ28 هدفا، ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني، أما على صعيد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى فيتفوق عليه روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ برصيد 36 هدفا في الدوري الألماني.

ورغم إهدار ميسي لركلة جزاء في مباراة الامس إلا أنه سرعان ما حولها لهدف بعد عودة الكرة إليه.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن ميسي فشل في تسجيل ركلتي جزاء ضد فالنسيا في موسم واحد في الليغا، الأمر الذي لم يحدث من قبل طوال مسيرة قائد برشلونة ضد أي فريق بالمسابقة.

الدوري الاسباني | فالنسيا 1 × 1 برشلونة | هدف اول برشلونة ميسي 👏🏻 #الدوري_الاسباني#برشلونه_فالنسياpic.twitter.com/2tK9nmuRBP — بث مباريات (@tnj_7) May 2, 2021

وحقق ميسي الركلة الحرة الـ50 في مسيرته بقميص برشلونة التي حولها لهدف، عندما سجل الهدف الثالث لفريقه.

الدوري الاسباني | فالنسيا 1 × 3 برشلونة | هدف برشلونة الثالث من ميسي من فاول 😱😱😱😱 #الدوري_الاسباني#برشلونه_فالنسياpic.twitter.com/TDHCPkzRRX — بث مباريات (@tnj_7) May 2, 2021

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ورفع برشلونة رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 74 نقطة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب "الليغا"، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد، صاحب مركز الوصافة، وبفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

المصدر: "وكالات"