ميسي يروض "الخفافيش".. فيديو

حول فريق برشلونة تأخره إلى فوز مثير على مضيفه فالنسيا (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووضع المدافع البرازيلي غابريل باوليستا فريق فالنسيا "الخفافيش" في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 50.

الدوري الاسباني : فالنسيا 1 × 0 برشلونة | هدف فالنسيا الاول



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pic.twitter.com/fbNP0O9elL — ليالي الابطال (@ggo_ll99) May 2, 2021

ورد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بهدف التعادل للضيوف، في الدقيقة 57، ومن ثم وضع زميله المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه في المقدمة، في الدقيقة 63، قبل أن يعود ميسي ويوقع على الهدف الثالث "للبلوغرانا" بحلول الدقيقة 69.

الدوري الاسباني | فالنسيا 1 × 1 برشلونة | هدف اول برشلونة ميسي 👏🏻 #الدوري_الاسباني#برشلونه_فالنسياpic.twitter.com/2tK9nmuRBP — بث مباريات (@tnj_7) May 2, 2021

الدوري الاسباني | فالنسيا 1 × 2 برشلونة | هدف الثاني غريزمان 👏🏻👏🏻 #الدوري_الاسباني#برشلونه_فالنسيا ريتويت pic.twitter.com/QGT97gfI4P — بث مباريات (@tnj_7) May 2, 2021

الدوري الاسباني | فالنسيا 1 × 3 برشلونة | هدف برشلونة الثالث من ميسي من فاول 😱😱😱😱 #الدوري_الاسباني#برشلونه_فالنسياpic.twitter.com/TDHCPkzRRX — بث مباريات (@tnj_7) May 2, 2021

وسجل كارلوس سولر باراغان الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ميستايا".

الدوري الاسباني | فالنسيا 2 × 3 برشلونة | هدف الثاني فالنسيا عن طريق سولير هدف رااااااااائع 😱😱 #برشلونه_فالنسيا#الدوري_الاسبانيpic.twitter.com/F5eSfRZzU5 — بث مباريات (@tnj_7) May 2, 2021

ورفع برشلونة رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 74 نقطة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب "الليغا"، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد، صاحب مركز الوصافة، وبفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

في المقابل، توقف رصيد فالنسيا عند 36 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: RT