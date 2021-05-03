الزمالك المصري يشكو اتحادات القدم والسلة واليد

أعلن نادي الزمالك المصري، الاثنين، في بيان رسمي، تقديم شكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة، ضد القرارات الأخيرة لاتحادات كرة القدم والسلة واليد.

وعقب التعادل مع بيراميدز أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا حول ما وصفه بالتجاوزات التي شهدتها الساحة الرياضية في حق النادي بالعديد من الملفات.

وعقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا، وناقشت إدارة النادي بعض الملفات ومنها:عدم الالتزام باللائحة بشأن بطولة دوري مواليد 1999 لكرة القدم والتي توجب اعتبار الزمالك فائزا بالبطولة، فيما تمت ترضية ناد آخر دون وجه حق.

- العقوبة الموقعة على اللاعب، إمام عاشور، والادعاء بعدم تقديم استئناف ضد العقوبة، وهو الأمر الذي يؤكد توجه اللجنة التي تدير اتحاد الكرة تجاه ناد بعينه والموقف المشبوه من محاولة إخفاء التظلم المقدم من النادي.

- توقيع عقوبات على فريق السلة بالمخالفة للوائح وحرمان الزمالك من حقه باعتباره فائزا بمباراة الأهلي، رغم أن الزمالك قام باخلاء المدرجات.

- منح لقب بطولة كأس مصر لكرة اليد في الموسم الماضي للنادي الأهلي دون سند قانوني، لتضيع فرصة المنافسة الرياضية الشريفة على اللقب.

- تعيين حكام لمباريات الزمالك في كرة القدم لهم مواقف سابقة معادية للزمالك.

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وتؤكد إدارة النادي حرصها الكامل على الحفاظ على حقوق النادي، وسلوك كافة الطرق اللازمة لذلك، من بينها:

- تقديم شكوى للجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة للتحقيق في تلك الوقائع كلا فيما يخصه، مع الحفاظ على حق اللجوء لأي جهة أخرى للحصول على حق النادي غير منقوص.

- التأكيد على وجوب التحقيق في تلك الوقائع وإعلام النادي بنتيجة التحقيق قبل استئناف المباريات في تلك الألعاب.

وستباشر اللجنة القانونية بالنادي اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ ذلك، ويستمر المجلس في إنعقاد دائم لحين عودة حقوق فرق النادي.

المصدر: RT

ناصر حاتم