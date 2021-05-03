شاهد.. احتفالات جماهير أياكس بلقب الدوري الهولندي بعد الحرمان من التتويج العام الماضي

حسم أياكس أمستردام لقبه الثاني تواليا والـ35 في تاريخه قبل 3 مراحل على انتهاء الموسم، وذلك بفوزه على إيمين 4-0 الأحد في المرحلة الـ31 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وسجل جوريان تيمبر (10) والفرنسي سيباستيان هاليه (61) وديفين رينش (66) وديفي كلاسن (74) الأهداف الأربعة في المباراة الحاسمة التي أقيمت على ملعب "يوهان كرويف أرينا" أمام مدرجات خالية بسبب فيروس كورونا.

وابتعد فريق المدرب إيريك تن هاغ بهذا الفوز بفارق 14 نقطة عن ملاحقه إيندهوفن الذي اكتفى بالتعادل الأحد مع هيرنيفين 2-2.

ويأتي التتويج باللقب بعد يومين على قرار النادي بتمديد عقد المدرب حتى 2023، واضعا بذلك حدا للاشاعات التي تحدث عن انتقاله للاشراف على بوروسيا دورتموند الألماني.

ورغم الدعوات التي وجهتها السلطات المحلية لتجنب التجمعات الاحتفالية، تجمهر آلاف المشجعين خارج الملعب بحسب وكالة الأنباء الهولندية "أ أن بي".

This is for you for a reason! 🔥🔥🔥#XXXVpic.twitter.com/O2VVDkTn7T — AFC Ajax (@AFCAjax) May 2, 2021

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وأكمل أياكس ثنائيته المحلية وتوج بطلا للدوري بعد أسبوعين على إحرازه الكأس على حساب فيتيس أرنهايم (2-1).

واحتفظ أياكس باللقب الذي أحرزه عام 2019 بعدما ألغي دوري الموسم الماضي بسبب "كوفيد-19" بعد توقفه في مارس وعملاق أمستردام في الصدارة.

ويواصل أياكس هيمنته على الساحة المحلية رغم مواصلته تقليده ببيع نجومه، على غرار ماتيس دي ليخت وفرنكي دي يونغ اللذين انتقلا الى يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني تواليا بعد انجاز الوصول الى نصف نهائي دوري الأبطال موسم 2018-2019.

المصدر: "أ ف ب"