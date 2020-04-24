رسميا.. إنهاء الدوري الهولندي دون تحديد البطل

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة، إنهاء موسم 2019-2020، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، دون تحديد بطل لمسابقة الدوري.

ويأتي قرار الاتحاد الهولندي، بعد قرار مارك روته رئيس وزراء هولندا، إيقاف التجمعات والمناسبات العامة الكبرى بما فيها كرة القدم، حتى الأول من سبتمبر القادم.

وتوقف الدوري في هولندا قبل ثماني جولات من النهاية ويتصدر أياكس أمستردام الترتيب برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف عن ألكمار الوصيف وصاحب نفس رصيد النقاط.

وأشار البيان إلى أن أياكس سوف يشارك في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بينما ألكمار سيشارك من الجولة الثانية.

وفي الدوري الأوروبي سيشارك فينورد في دور المجموعات بشكل مباشر، فيما سيشارك آيندهوفن و فيلم تو تيلبورغ في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات.

وأوضح البيان أنه لن يكون هناك هبوط ولن يكون هناك كذلك بطل لهذا الموسم.

وبات الدوري الهولندي ثان دوري أوروبي، يتم حسم مصيره بعد إنهاء الدوري البلجيكي بشكل مبكر وإعلان كلوب بروج المتصدر بطلا.

المصدر: وكالات