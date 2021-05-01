برشلونة يجدد لمينغويزا ويضع شرطا جزائيا كبيرا في عقده

جدد نادي برشلونة، عقد مدافعه الإسباني أوسكار مينغويزا لمدة عامين، وحدد قيمة الشرط الجزائي بـ100 مليون يورو.

وقال النادي الكتالوني في بيان: "قرر نادي برشلونة تفعيل خيار تمديد عقد قلب الدفاع أوسكار مينغويزا، الذي سيبقى في النادي حتى 30 يونيو 2023.. وقع اللاعب عقده الجديد بحضور الرئيس خوان لابورتا".

¡Muy contentos de contar contigo, @OscarMingueza! Seguiremos sumando y trabajando con los valores de la Masia. ¡Visca el Barça! pic.twitter.com/XepN99IO4M — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) April 30, 2021

وكان مينغويزا، البالغ عمره 21 عاما، تعرض لانتقادات لاذعة مؤخرا، بعدما ارتكب هفوة "قاتلة" في المباراة التي خسرها "البارسا" أمام غرناطة 1-2، يوم الخميس الماضي، لحساب الأسبوع الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

الدوري الاسباني | برشلونة 1 × 1 غرناطة | هدف التعادل غرناطة #برشلونه_غرناطه#برشلونةpic.twitter.com/5Kxl6nNqj0 — بث مباريات (@tnj_7) April 29, 2021

وارتكب المدافع الشاب، خطأ فادحا عندما أساء التعامل مع إحدى الكرات، لتمر من تحت قدمه، وتصل إلى مهاجم غرناطة، الذي وضعها في الشباك، معدلا النتيجة لفريقه 1-1، قبل أن يعود الفريق الأندلسي ويسجل هدف الفوز (2-1).

وبهذه الخسارة المفاجئة، أهدر برشلونة فرصة تصدر الدوري الإسباني، حيث تجمد رصيده عند 71 نقطة في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد الثاني، فيما احتفظ أتلتيكو مدريد بالصدارة، بفارق نقطتين.

المصدر: fcbarcelona.es