دوري أبطال آسيا.. شباب الأهلي الإماراتي يبقي الهلال السعودي على أعصابه

سقط الهلال السعودي أمام شباب الأهلي الإماراتي (0-2) مساء يوم الجمعة، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بانتظار نتيجة مباراة مواطنه الأهلي والدحيل القطري.

وأحرز المهاجم البرازيلي إيغور جيسوس هدفي الفريق الإماراتي، في الدقيقتين (54 من ركلة جزاء، 90) من زمن اللقاء الذي أقيم على أستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالعاصمة الرياض.

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وودع شباب الأهلي البطولة بالرغم من فوزه في هذه المباراة التي كانت بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة له، لعدم امتلاكه أي فرصة للتأهل إلى الدور ثمن النهائي، فقد رفع رصيده إلى 7 نقاط وبقي في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى.

بينما يحتل الهلال المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط، ويتوقف مصيره في التأهل من عدمه على نتيجة الفريق السعودي الأخر الأهلي أمام الدحيل القطري في المجموعة الثالثة، حيث يمتلك الفريقان 8 نقاط، ويسعى كل منهما للفوز للتأهل رفقة استقلال طهران صاحب مركز الصدارة برصيد 11 نقطة.

بينما ضمن استقلال دوشنبه، ورغم خسارته أمام اجمك الأوزبكي (0-1)، صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وتأهله إلى دور الـ16 من البطولة.

المصدر: وكالات