الأهلي السعودي والدحيل القطري يهديان بطاقة التأهل للهلال السعودي

خرج فريقا الأهلي السعودي والدحيل القطري بتعادل بطعم الهزيمة (1-1) من اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل المهاجم الكيني ميكاييل أولونجا هدف التقدم للفريق القطري، في الدقيقة 62 وبعد أربع دقائق فقط أهدر اللاعب نفسه فرصة ذهبية لمضاعفة النتيجة بإضاعته ركلة جزاء.

ورد السعودي هيثم محمد العسيري بهدف التعادل في الدقيقة 73، ولكن بدوره، أهدر اللاعب نفسه فرصة ذهبية لاقتناص هدف الفوز للأهلي عندما انفرد بمرمى الخصم، في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء الذي أقيم في الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في جدة.

واكتفى الدحيل والأهلي بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، ليرفع الطرفان رصيدهما إلى 9 نقاط لكل منهما، ويحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب في المجموعة الثالثة، بفارق نقطتين خلف استقلال طهران صاحب مركز الصدارة برصيد 11 نقطة.

واستفاد الهلال السعودي من التعادل بين الدحيل والأهلي، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، بعد احتلاله المرتبة الثانية في المجموعة الأولى، وأصبح أحد أفضل 4 أندية تحصل على المركز الثاني، رغم خسارته أمام شباب الأهلي الإماراتي.

المصدر: RT