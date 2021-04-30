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شاهد.. استقلال طهران يطيح بالشرطة العراقي

الرياضة

شاهد.. استقلال طهران يطيح بالشرطة العراقي
twitter/theAFCCL_ar
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حجز فريق استقلال طهران الإيراني مقعدا له في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه على الشرطة العراقي بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة.

ويدين الفريق الإيراني بالفضل الأكبر في انتصاره لمهاجمه المالي شيخ دياباتي، الذي ترجم ضربة جزاء إلى هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

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ورفع استقلال طهران رصيده بعد هذا الفوز إلى 11 نقطة وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة، وتأهل بذلك إلى دور الـ16 من البطولة.

بينما انحصر الصراع على البطاقة الثانية بين فريقي الدحيل القطري والأهلي السعودي، صاحب المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 8 نقاط لكل منهما، وذلك قبل المباراة التي تجمعهما في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما احتل الشرطة المركز الرابع الأخير برصيد ثلاث نقاط، وودع البطولة.

المصدر: RT 

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