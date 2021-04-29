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شاهد.. هدف عمر خربين في دوري أبطال آسيا

الرياضة

شاهد.. هدف عمر خربين في دوري أبطال آسيا
twitter/alwahdafcc
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تأهل نادي الوحدة الإماراتي إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه على جوا الهندي (2-0) مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة.

وسجل هدفي الوحدة كل من المهاجم السوري عمر خربين والمدافع الإماراتي محمد برغش المنهالي، في الدقيقتين (61 و90) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت في أستاد "بانديت جواهر لال نهرو".

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واحتل الوحدة المركز الثاني في ترتيب المجموعة، برصيد 13 نقطة، وصعد إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، رفقة المتصدر بيرسيبوليس الإيراني الذي تغلب بدوره على الريان القطري (4-2) في وقت سابق من اليوم.

بينما احتل فريق جوا المركز الثالث في الترتيب، برصيد ثلاث نقاط، وودع البطولة مع الريان، صاحب المركز الرابع برصيد نقطتين.

المصدر: RT 

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