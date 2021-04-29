النصر السعودي يؤكد علو كعبه على السد القطري (فيديو)

جدد نادي النصر السعودي فوزه على السد القطري (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل هدفي النصر كل من المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، والمدافع السعودي عبد الإله علي العمري، في الدقيقتين (33 و74) على الترتيب.

بينما سجل الإسباني سانتي كازورلا هدف السد اليتيم من ضربة جزاء، بحلول الدقيقة 83 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض.

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وكان النصر قد فاز على السد (3-1) في مباراة الذهاب أيضا، التي جرت بينهما مساء يوم السبت 17 أبرل الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية.

وتربع نادي النصر على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

بينما توقف رصيد السد عند 10 نقاط ويحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام الوحدات الأردني، الذي تغلب بدوره على فولاد خوزستان الإيراني، صاحب المركز الرابع والأخير برصيد 5 نقاط.

المصدر: RT