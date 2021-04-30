برشلونة يتلقى ضربة موجعة.. عقوبة قاسية بحق كومان

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، لمدة مباراتين، بعد طرده خلال مباراة ضيفه غرناطة.

وتعرض كومان للطرد في الدقيقة 65 من عمر مباراة فريقه ضد غرناطة (1-2)، مساء أمس الخميس، على ملعب "كامب نو"، في ختام منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، بسبب اعتراضه على بعض قرارات الحكم.

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وأصدرت لجنة المسابقات بيانا أوضحت فيه سبب الإيقاف، قائلة: "يرجع لأفعال التقليل من شأن أو تجاهل الحكام أو المديرين أو السلطات الرياضية".

وجاء في بيان حكم اللقاء أن كومان تم طرده لعدم احترام الحكم غونزاليز فوريتس، بل وبخه قائلا: "يا لك من شخصية"، وكأنها عبارة توبيخية وتقليل من الحكم.

وكشف تقرير الحكم أنه تم تحذير كومان أيضا عدة مرات نتيجة لاعتراضاته، حتى في النهاية وصل الأمر لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن رونالد كومان احتج على الحكم الرابع ودخل معه في تلاسن عنيف، وقال له: "يا لها من شخصية"، ما دفع حكم الساحة إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه المدرب الهولندي وطرده مباشرة.

وكان كومان قد صرح بعد اللقاء: "تحدثت مع الحكم الرابع عن شيء ورد علي بطريقة غير مُحترمة ومن ثم أجبته، لم أتفوه بكلام غير أخلاقي أو أي شيء من هذا القبيل".

وأضاف: "يبدو أن الحكم الرابع أراد أن يكون بطل الراوية، سنرى ما سيضعوا في تقرير المباراة، لكن إذا وضعوا شيئا لم أقله، حينها يتعين علي فعل شيء ما".

المصدر: وكالات