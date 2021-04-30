صحيفة إسبانية تكشف سبب طرد كومان في مباراة غرناطة وتحدد مدة إيقافه (فيديو)

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، سبب طرد مدرب برشلونة، رونالد كومان، خلال مباراة فريقه ضد غرناطة، أمس الخميس، في الأسبوع الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعرض كومان للطرد في الدقيقة 65، بعد اعتراضه بشكل مبالغ فيه على القرارات التحكيمية وتلفظه ببعض الكلمات في وجه الحكم الرابع.

Ronald Koeman red card against Granada 66'https://t.co/bniDKKU5dTpic.twitter.com/8Mo8g18wVv — Trending Rabbit (@RabbitTrending) April 29, 2021

وذكرت "موندو ديبورتيفو"، أن كومان قال للحكم الرابع: "يا لها من شخصية!".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه وفقا للوائح، فإن عقوبة إيقاف كومان ستكون بين مباراة واحدة و3 مباريات.

وكان برشلونة قد مني بهزيمة مفاجئة على أرضه أمام غرناطة، بنتيجة 1-2، ليفوت فرصة اعتلائه صدارة الدوري الإسباني، حيث بقي في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد، وذلك قبل 5 جولات فقط من ختام المسابقة.

المصدر: "موندو ديبورتيفو"