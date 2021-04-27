رابح ماجر تعليقا على مواجهة مصر والجزائر في كأس العرب: مجموعة مفخخة!

وصف أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر المجموعة الرابعة لبطولة كاس العرب 2021، بـ"المفخخة" بعد أن أوقعت القرعة منتخب بلاده "محاربي الصحراء" مع منتخب مصر في هذه المجموعة.

وقال ماجر في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الكاس" بعد إجراء القرعة: "المجموعة الرابعة مفخخة".

وأضاف: "أرشح المنتخبين الجزائري والمصري لتصدر المجموعة، ولكن أرشح منتخب مصر أولا لأنه مكون من لاعبين محليين من البطولة المصرية، بجانب 3 لاعبين متواجدين في أوروبا، محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيغيه".

وأتم: "المنتخب الجزائري لا أعتقد أنه سيشارك باللاعبين المحترفين ولكن بالمحليين فقط".

وأسفرت قرعة كأس العرب التي جرى سحبها اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، عن وقوع منتخبي مصر والجزائر في المجموعة الرابعة، إضافة إلى الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، والفائز من مواجهة ليبيا والسودان.

ومن المقرر أن تقاما مباريات نهائيات بطولة كأس العرب لكرة القدم، في قطر خلال الفترة ما بين الأول من والثامن عشر من شهر ديسمبر 2021.

المصدر: وكالات