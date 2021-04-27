قرعة كأس العرب 2021 تسفر عن مواجهات نارية (فيديو)

جرى مساء اليوم الثلاثاء سحب قرعة النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم في الحي الثقافي "كتارا أربعة" بالعاصمة القطرية الدوحة، وأسفرت عن مواجهات قوية.

وستقام نهائيات بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، على ستة من الملاعب القطرية خلال الفترة من 1 ولغاية 18 ديسمبر المقبل، وذلك لأول مرة بتنظيم مشترك ما بين الفيفا والاتحاد العربي لكرة القدم.

وسيشارك في نهائيات البطولة 16 منتخبا، وستوزع على أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي بطل كل مجموعة ووصيفه.

وستشارك 9 منتخبات صاحبة التصنيف الأعلى وفقا لأحدث ترتيب صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أبريل الحالي، مباشرة إلى نهائيات البطولة، وهي: منتخبات قطر، البلد المستضيف، والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

بينما ستخوض المنتخبات الأربعة عشر الأقل تصنيفا، مواجهات مباشرة من مباراة واحدة لحجز 7 بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة في نهاية العام الجاري، وكشف الـ"فيفا" أمس الاثنين، عن المواجهات المؤهلة لبطولة كأس العرب "قطر 2021"، وذلك قبل إقامة قرعة البطولة اليوم الثلاثاء في الدوحة.

وجاءت مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العرب 2021 كالتالي:

عمان (80 عالميا) - الصومال (197 عالميا)

لبنان (93 عالميا) - جيبوتي (183 عالميا)

الأردن (95 عالميا) - جنوب السودان (169 عالميا)

البحرين (99 عالميا) - الكويت (148 عالميا)

موريتانيا (101 عالميا) - اليمن (145 عالميا)

فلسطين (104 عالميا) - جزر القمر (131 عالميا)

ليبيا (119 عالميا) - السودان (123 عالميا).

المجموعة الأولى: قطر - العرق - الفائز من مواجهة عمان والصومال - الفائز من البحرين والكويت

المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا - الفائز من مواجهة موريتانيا واليمن

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - الفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان - الفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر

المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر - الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي - الفائز من مواجهة ليبيا والسودان.

ننقل لكم مجريات قرعة #كأس_العرب فيفا قطر ٢٠٢١



في بث حي ومباشر عبر حسابنا ابتداءً من الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت الدوحة! https://t.co/H3VS2104Dq — Road to 2022 (@roadto2022) April 27, 2021

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وشارك في إجراء قرعة بطولة كأس العرب 2021 بالحي الثقافي "كتارا أربعة" بالدوحة، من أساطير الـ"فيفا"، وائل جمعة من مصر، ونواف التمياط من السعودية، وهيثم مصطفى من السودان، ويونس محمود من العراق، إلى جانب مانولا زوبيرا، مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

المصدر: وكالات