سيرجي روبرتو يرفض صيغة تجديد عقده مع برشلونة

كشف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن لاعب برشلونة، سيرجي روبرتو، رفض مقترحا لتمديد عقده مع الفريق.

وينتهي عقد روبرتو، البالغ من العمر 29 عاما، مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، وهو ما دفع البارسا لفتح ملف التجديد مبكرا.

وقالت "موندو ديبورتيفو"، في تقرير لها أمس الاثنين، إنه من المتوقع أن تأخذ المفاوضات وقتا طويلا، لعدم وجود نقطة انطلاق.

وأوضحت الصحيفة، أن الإدارة الرياضية لبرشلونة استندت إلى الصيغة التي مفادها تجديد عقد اللاعبين الذين يتجاوز عمرهم 30 عاما، موسما تلو الآخر، وهو ما يرفضه روبرتو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن روبرتو لا يفكر على الإطلاق في اللعب لأي فريق غير برشلونة، لكنه يرغب في التجديد لعامين على الأقل، حتى لو كلفه الأمر تخفيض راتبه.

المصدر: وكالات