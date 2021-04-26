مواجهة نرويجية روسية على لقب "ملك" الشطرنج

حسم لاعب الشطرنج الروسي يان نيبومنياشي نتيجة مسابقة المرشحين للقب بطل العالم للعبة الجارية في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية لصالحه مبكرا، وذلك قبل جولة من نهايتها.

وتعادل الأستاذ الروسي، في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة، بالبيادق البيضاء مع الفرنسي مكسيم فاشير-لاغراف، ومستفيدا من منافسه الوحيد المتبقي في الصراع على اللقب الهولندي، آنيش غيري، بالبيادق السوداء أمام الروسي الآخر ألكسندر غريشوك.

وضمن يان نيبومنياشي المركز الأول، وذلك قبل الجولة الأخيرة، متقدما بفارق نقطة واحدة على منافسه الهولندي، وفي حال تعادلهما بالنقاط، فسيحتل الروسي المركز الأول بفضل فوزه على الهولندي، في المواجهة المباشرة بينهما.

وحصل يان نيبومنياشي على حق المنافسة على لقب بطل العالم بالشطرنج، مع حامل اللقب النرويج، ماغنوس كارلسن، وذلك في الفترة من 24 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2021، خلال معرض "إكسبو" العالمي، في مدينة دبي بالإمارات.

المصدر: "championat"