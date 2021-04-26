سخرية من رونالدو "الصائم" ودعوات لرحيله فورا بعد اقترابه من أسوأ أرقامه

يعاني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من عقم تهديفي مع فريقه يوفنتوس، في آخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليقترب من أسوأ رقم له بقميص "البيانكونيري".

وأخفق كريستيانو رونالدو في هز الشباك أمام كل من جنوى وبارما وفيورنتينا، بينما غاب عن مباراة أتالانتا بعد أن شعر بعدم الراحة في التدريبات.

ولم يسجل رونالدو أي هدف على مدار 347 دقيقة متتالية، واقترب من رقمه القياسي "الأسوأ" في اليوفي، عندما غاب عن معانقة الشباك على مدار 359 دقيقة في الموسم الأول له بقميص "البيانكونيري" (2018-2019).

وتعرض رونالدو لانتقادات لاذعة بعد مباراته أمام مضيفه فيورنتينا (1-1) أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من "الكالتشيو"، حيث كان الحاضر الغائب في المباراة، وقالت عنه صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" إنه أسوأ لاعب في يوفنتوس على أرض الملعب.

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كما شنت جماهير يوفنتوس هجوما قويا على رونالدو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر بعضهم منه ومن المستوى الهزيل الذي يقدمه، وسأل البعض عن اللاعب البرتغالي بشكل استنكاري كاتبين أين رونالدو؟، وهل شاهد أحد منكم رونالدو أمام فيورنتينا؟.

وتوالت "التغريدات" الغاضبة من قبل جماهير فريق "السيدة العجوز" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحق النجم البرتغالي، حيث طالب بعضهم برحيل "صاروخ ماديرا" فورا ومعه المدرب أندريا بيرلو واللاعب الويلزي آرون رامزي والفرنسي أدريان رابيو، وأشار البعض الآخر إلى أنه منذ 9 سنوات الفوز بالدوري، يقاتل يوفنتوس الآن من أجل احتلال مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وانتقد أحد المشجعين الدفع برونالدو في المباريات على الرغم من المستوى الذي يظهر عليه، وقال إنه يلعب بالسمعة والاسم فقط، ولو لم يكن اسمه رونالدو لما شارك في مباريات الفريق.

وحقق يوفنتوس 3 انتصارات فقط خلال آخر 7 مباريات، ويتساءل الكثيرون من عشاق يوفنتوس عن كيفية دفع راتب ضخم لرونالدو، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية العالمية بسبب جائحة كورونا.

ويعتبر رونالدو (36 عاما) اللاعب صاحب الأعلى أجر في الدوري الإيطالي براتب سنوي يقدر بنحو 30 مليون يورو، وينتهي عقده مع الفريق الإيطالي مع نهاية الموسم المقبل.

المصدر: وكالات