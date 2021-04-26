تهديدات بالقتل لمدرب يوفنتوس ونجله

تلقى الإيطالي نيكولو نجل أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس تهديدات بالقتل، على خلفية النتائج السلبية "لبيانكونيري" تحت قيادة والده منذ بداية الموسم الحالي لدوري "الكالتشيو".

وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن نيكولو نجل بيرلو، نشر رسالة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أرسلها له مجهول وتضمنت عبارة: "يجب أن تموت مع والدك".

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واستنكر نجل مدرب يوفنتوس الرسائل التي يتلقاها عبر وسائل التواصل، وقال: "أنا لست شخصا يحكم، كل شخص له الحق في أن يقول ما يريد، عمري 17 عاما وأتلقى رسائل من هذا النوع كل يوم، لأنني ابن مدرب ربما لا يعجبهم".

وسقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام مضيفه فيورنتينا (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويواجه يوفنتوس خطر الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الخامس حاليا برصيد 66 نقطة.

المصدر: وكالات