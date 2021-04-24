تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في شباك نيوكاسل (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدف فريقه الوحيد في المباراة التي جمعته مع ضيفه نيوكاسل (1-1) ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وبهدفه اليوم، رفع صلاح عدد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 20 هدفا، ليقلص الفارق إلى هدف واحد مع متصدر ترتيب الهدافين هاري كين نجم توتنهام هوتسبير صاحب الـ21 هدفا.

الدوري الانجليزي : ليفربول 1 - 0 نيوكاسل | هدف محمد صلاح



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pic.twitter.com/IKDukEHS2A — سناب igoal1 (@cafcl_4) April 24, 2021

هدف محمد صلاح 👑 ضد نيوكاسل

ويرفع رصيده إلى 20 هدف#محمد_صلاحpic.twitter.com/s3EoqIUTAb — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) April 24, 2021

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ترتيب هدافي "البريميرليغ" موسم 2020-2021:

1- هاري كين (توتنهام) برصيد 21 هدفا

2- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 20 هدفا

3- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) برصيد 16 هدفا.

يذكر أن المباراة انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

المصدر: RT