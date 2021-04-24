وسائل إعلام إنجليزية تسلط الضوء على غضب محمد صلاح (فيديو وصور)

سلطت العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية أبرزها صحيفة "ذي صن" الضوء على حالة الغضب التي انتابت المصري محمد صلاح، بعد نهاية مباراة فريقه ليفربول ومضيفه نيوكاسل بالتعادل 1-1.

ونشرت الصحيفة البريطانية، صورا لصلاح، ومعالم الغضب ظاهرة عليه، قبل أن يغادر فورا أرضية الملعب إلى نفق اللاعبين دون أن يصافح أحدا.

Watch emotional Salah storm off pitch vs Newcastle immediately after FT whistlehttps://t.co/3Nd8OY9yFI — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 24, 2021

ورغم افتتاح ليفربول باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الثالثة عن طريق صلاح، عادل نيوكاسل النتيجة عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عبر جوزيف ويلوك.

ليك حق والله

بعد ما يجيب الأهداف

الدفاع يخسرني بهذه الطريقه

محمد صلاح أنت الاقوى بدون منازع 💪 pic.twitter.com/kaK5aviqSH — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) April 24, 2021

وبهذا التعادل، أهدر ليفربول نقطتين ثمينتين ورفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس وزادت مهمته تعقيدا في حجز أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل 5 جولات على نهاية "البريميرليغ".

Bruce's reaction 🥳

Klopp's reaction 😦



Willock's reaction 😤

Salah's reaction 😔



This just sums up a crazy game of football. pic.twitter.com/HTOqMmVgFa — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 24, 2021

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المصدر: thesun.co.uk