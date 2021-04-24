وسائل إعلام إنجليزية تسلط الضوء على غضب محمد صلاح (فيديو وصور)
سلطت العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية أبرزها صحيفة "ذي صن" الضوء على حالة الغضب التي انتابت المصري محمد صلاح، بعد نهاية مباراة فريقه ليفربول ومضيفه نيوكاسل بالتعادل 1-1.
ونشرت الصحيفة البريطانية، صورا لصلاح، ومعالم الغضب ظاهرة عليه، قبل أن يغادر فورا أرضية الملعب إلى نفق اللاعبين دون أن يصافح أحدا.
Watch emotional Salah storm off pitch vs Newcastle immediately after FT whistlehttps://t.co/3Nd8OY9yFI— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 24, 2021
ورغم افتتاح ليفربول باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الثالثة عن طريق صلاح، عادل نيوكاسل النتيجة عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عبر جوزيف ويلوك.
ليك حق والله— رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) April 24, 2021
بعد ما يجيب الأهداف
الدفاع يخسرني بهذه الطريقه
محمد صلاح أنت الاقوى بدون منازع 💪 pic.twitter.com/kaK5aviqSH
وبهذا التعادل، أهدر ليفربول نقطتين ثمينتين ورفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس وزادت مهمته تعقيدا في حجز أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل 5 جولات على نهاية "البريميرليغ".
Bruce's reaction 🥳— Football on BT Sport (@btsportfootball) April 24, 2021
Klopp's reaction 😦
Willock's reaction 😤
Salah's reaction 😔
This just sums up a crazy game of football. pic.twitter.com/HTOqMmVgFa
ليفربول 1-1 نيوكاسل.#LIVNEWpic.twitter.com/tMV5AGHstU— 🇩🇪GER (@GER_860) April 24, 2021
المصدر: thesun.co.uk