بالفيديو.. "الفرعون" صلاح يسجل هدفا تاريخيا في شباك نيوكاسل

افتتح الدولي المصري محمد صلاح مبكرا باب التسجيل بهدف رائع خلال مباراة فريقه ليفربول وضيفه نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل صلاح هدفه بعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق المباراة بتسديدة قوية بيسراه، بعد أن باغت دفاع نيوكاسل باستدارته 180 درجة في جزء من الثانية قبل أن يرسل الكرة باتقانه المعهود لمعانقة الشباك.

هدف محمد صلاح 👑 ضد نيوكاسل

ويرفع رصيده إلى 20 هدف#محمد_صلاحpic.twitter.com/s3EoqIUTAb — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) April 24, 2021

وبهذا الهدف، سجل صلاح اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ ليفربول، حيث رفع عدد أهدافه في "البريميرليغ" هذا الموسم إلى 20 هدفا، كأول لاعب في صفوف "الريدز" يسجل 20 هدفا أو أكثر في ثلاث مواسم بالدوري.

👈 صلاح 👉



الملك المصري @MoSalah أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدف أو أكثر لثلاث مواسم بالدوري الإنجليزي الممتاز 👏⚽️



2017/18 | 32

2018/19 | 22

2019/20 | 19

2020/21 | 20 حتى الآن pic.twitter.com/dpHVjmaY2i — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) April 24, 2021

وسجل صلاح في "البريميرليغ" مع "الريدز" 32 هدفا في موسم 2017 -2018، و22 هدفا في موسم 2018 -2019.

20 - Mohamed Salah has become the first @LFC player to score at least 20 goals in three different Premier League campaigns. King. #LIVNEW — OptaJoe (@OptaJoe) April 24, 2021

الدوري الانجليزي : ليفربول 1 - 0 نيوكاسل | هدف محمد صلاح



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pic.twitter.com/IKDukEHS2A — سناب igoal1 (@cafcl_4) April 24, 2021

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وكان روبي فاولر ولويس سواريز اللاعبين الوحيدين في تاريخ ليفربول بالدوري يسجلان 20 هدفا أو أكثر خلال موسمين، قبل أن ينضم لهما صلاح ومن ثم يتجاوزهما اليوم بانفراده بهذه الإحصائية التاريخية في ثلاثة مواسم.

المصدر: RT