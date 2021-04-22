وديتان للمنتخب الفرنسي قبل النهائيات الأوروبية

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الخميس، إن المنتخب الفرنسي حامل لقب كأس العالم سيخوض مباراتين وديتين في مواجهة نظيريه الويلزي والبلجيكي في يونيو المقبل استعدادا لبطولة أوروبا.

وسيلتقي المنتخب الفرنسي الذي يقوده المدرب ديدييه ديشامب مع نظيره الويلزي في إستاد "أليانز" في مدينة نيس الجنوبية في الثاني من يونيو المقبل قبل أن يواجه منتخب بلجيكا في الثامن من الشهر نفسه.

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وعلى أرضه سيخوض منتخب ويلز مباراة ودية أخرى استعدادا للبطولة القارية أمام منافس لم يتحدد بعد في الخامس من يونيو حزيران.

وستبدأ فرنسا مسيرتها في البطولة الأوروبية في مواجهة منتخب ألمانيا في ميونيخ في 15 يونيو ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبي المجر والبرتغال حاملة اللقب.

أما ويلز فستبدأ رحلتها في البطولة في مواجهة سويسرا في باكو يوم 12 يونيو وستلعب بعد ذلك أمام تركيا وإيطاليا ضمن المجموعة الأولى.

المصدر: "رويترز"