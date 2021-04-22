زيدان يكيل المديح لبنزيما

كال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد المديح لمهاجمه كريم بنزيما بعدما أحرز اللاعب الفرنسي هدفين ليقود الفريق للفوز 3-0 على مضيفه قادش وصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الأربعاء.

وتساوى بنزيما مع راؤول غونزاليز أسطورة ريال مدريد بالتسجيل في مرمى 35 فريقا مختلفا بالدوري.

وقال زيدان: "أنا سعيد حقا بما يفعله. إنه لاعب مهم لنا ولخطتنا وليس لتسجيله الأهداف فقط، بل لمساعدته العديد من اللاعبين الآخرين للمساهمة في اللعب.

وتابع: "نستمتع بما يفعله وأتمنى أن يستمتع ريال مدريد به لفترة أطول. إنه رائع فيما يتعلق باللعب بين خطوط المنافسين ويمكن العثور عليه بسهولة. ثم يحرز الأهداف، أمر مثالي".

Benzema goal for Real Madrid against Cadiz CF #Laligapic.twitter.com/2Zrn5jFDdC — Everything Sports (@CompleteSport24) April 21, 2021

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وافتتح بنزيما التسجيل من ركلة جزاء، هي الأولى لحامل اللقب في الدوري منذ أكتوبر، وتدخل حكم الفيديو المساعد لاحتسابها.

ثم صنع الهدف الثاني للمدافع ألفارو أودريوزولا الذي أحرز هدفه الأول مع ريال مدريد، قبل أن يضيف بنزيما هدفا ثالث في الدقيقة 40.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 70 نقطة متفوقا بالمواجهات المباشرة على أتليتيكو مدريد الذي يواجه ويسكا مساء اليوم الخميس.

المصدر: "رويترز"