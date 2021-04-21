قرعة أولمبياد طوكيو.. مواجهات صعبة لممثلي الكرة العربية

أوقعت قرعة منافسات مرحلة المجموعات لكرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021"، التي جرت اليوم الأربعاء، ممثلي الكرة العربية في مواجهات صعبة.

ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من الأرجنتين وإسبانيا بالإضافة إلى أستراليا.

أما المنتخب السعودي فسيواجه كل من البرازيل وألمانيا بالإضافة إلى منتخب كوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

🚨⚽️ The men's Olympic football groups!



Check out how the draw went for the 1⃣6⃣ teams that will take part in the upcoming Games!@Olympics@FIFAcom#Tokyo2020 — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) April 21, 2021

وضمت المجموعة الأولى أصحاب الأرض "مضيف البطولة" منتخب اليابان رفقة المكسيك وجنوب إفريقيا وفرنسا.

فيما جاء في المجموعة الثانية نيوزيلندا وكوريا الجنوبية وهندوراس ورومانيا.

جدير بالذكر أن أولمبياد طوكيو تأجلت من العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا الأمر الذي حال دون إقامة الفعاليات.

المصدر:RT