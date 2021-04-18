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ريال مدريد يخرج بتعادل بطعم الهزيمة من ملعب خيتافي

الرياضة

ريال مدريد يخرج بتعادل بطعم الهزيمة من ملعب خيتافي
Reuters /Javier Barbancho
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سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه خيتافي، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ولم يتمكن لاعبو ريال مدريد ليس فقط من الوصول إلى شباك خيتافي، على مدار الشوطين، وحسب بل وكاد أصحاب الأرض أن يهزوا شباك الفريق الملكي في أكثر من مناسبة، لولا براعة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.   

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واكتفى فريق ريال مدريد بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى رصيده إلى 67 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، حتى الآن، مبتعد بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة، الذي لعب مباراة أقل.

بينما يتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب برصيد 70 نقطة، وذلك بعد أن اكتسح ضيفه إيبار (5-0) في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما يشغل خيتافي المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 31 نقطة.

المصدر: RT 

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