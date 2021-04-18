ريال مدريد المثقل بالإصابات ضيفا على خيتافي
يحل ريال مدريد ضيفا على خيتافي مساء اليوم الأحد، في الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وسيبدأ الإسباني بيبي بوردالاس (57 عاما)، المدير الفني لفريق خيتافي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه الفريق الملكي، على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز" بمدينة خيتافي:
¡Ya conocemos el once con el que nos enfrentaremos al @realmadrid! 💙#VamosGeta#GetafeRealMadridpic.twitter.com/sw95q7vAuH— Getafe C.F. (@GetafeCF) April 18, 2021
في المقابل، وضع الفرنسي زين الدين زيدان (48 عاما)، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الذي يعاني من آفة الإصابات، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه خيتافي:
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial para el #GetafeRealMadrid!@Liberbank | #HalaMadridpic.twitter.com/92LFkVQsAb— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 18, 2021
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب "الليغا" برصيد 66 نقطة، متخلفا بفارق 4 نقاط عن المتصدر جاره أتلتيكو مدريد، الذي اكتسح ضيفه إيبار (4-0) في وقت سابق من اليوم أيضا، ويليهما برشلونة في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.
بينما يشغل خيتافي المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة.
المصدر: "twitter/getafecf/realmadrid"