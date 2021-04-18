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ريال مدريد المثقل بالإصابات ضيفا على خيتافي

الرياضة

ريال مدريد المثقل بالإصابات ضيفا على خيتافي
Reuters /File Photo
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يحل ريال مدريد ضيفا على خيتافي مساء اليوم الأحد، في الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسيبدأ الإسباني بيبي بوردالاس (57 عاما)، المدير الفني لفريق خيتافي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه الفريق الملكي، على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز" بمدينة خيتافي:

في المقابل، وضع الفرنسي زين الدين زيدان (48 عاما)، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الذي يعاني من آفة الإصابات، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه خيتافي:

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ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب "الليغا" برصيد 66 نقطة، متخلفا بفارق 4 نقاط عن المتصدر جاره أتلتيكو مدريد، الذي اكتسح ضيفه إيبار (4-0) في وقت سابق من اليوم أيضا، ويليهما برشلونة في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

بينما يشغل خيتافي المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة.

المصدر: "twitter/getafecf/realmadrid" 

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