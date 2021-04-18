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ريال مدريد: فالفيردي يخضع للعزل الذاتي

الرياضة

ريال مدريد: فالفيردي يخضع للعزل الذاتي
Globallookpress
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أعلن نادي ريال مدريد، رسميا غياب لاعب خط وسطه الأورغوياني فيديريكو فالفيردي، عن مواجهة مضيفه خيتافي، اليوم الأحد، وذلك ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على الإنترنيت، اليوم الأحد: "لاعبنا فيدي فالفيردي عزل نفسه منذ يوم أمس السبت، 17 أبريل، بعد أن كان على اتصال مباشر مع شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على الرغم من أن اللاعب أعطى نتيجة سلبية في جميع الاختبارات التي أجريت له".

وأضاف: "لن يكون فيدي فالفيردي متاحا اليوم للمباراة ضد خيتافي".

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المصدر: "twitter/realmadrid" 

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