لاعبو ريال مدريد يفاجئون إدارة بيريز بقرار جماعي

قام لاعبو ريال مدريد، بلفتة رائعة تجاه النادي، بقرارهم التنازل عن مكافأتهم المالية في حال حصولهم على أي بطولة قادمة، وذلك من أجل دعم النادي في أزمته المالية بسبب جائحة كورونا.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن لاعبي ريال مدريد قرروا التنازل عن مكافآت بقيمة 26 مليون إسترليني، إذا فاز الفريق بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

ويهدف لاعبو الميرنغي إلى مساعدة النادي الملكي على التعافي من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن عواقب جائحة كورونا.

وأعلن ريال مدريد تعرضه لخسائر بقيمة 78.8 مليون جنيه إسترليني في موازنته في الموسم الحالي نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي ريال مدريد مصممون على التخلص من أصحاب الرواتب الكبيرة، مثل الويلزي غاريث بيل، والبرازيلي مارسيلو وإيسكو، في الصيف المقبل، حتى يستطيع النادي المنافسة بقوة على ضم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية الإسبانية، أن ريال مدريد قد وفر بالفعل ما قيمته 36.4 مليون جنيه إسترليني في الموسم الماضي، في أعقاب عدم حصول اللاعبين على مكافأتهم الخاصة بالفوز بلقب بطل الدوري الإسباني، ناهيك عن خفض رواتبهم بنسبة 10%.

وسيواجه ريال مدريد فريق تشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب "الليغا" هذا الموسم برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن جاره أتلتيكو مدريد، المتصدر، ويليهما برشلونة في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

المصدر: وكالات