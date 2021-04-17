شاهد.. برشلونة يهز شباك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

تقدم فريق برشلونة على أتلتيك بيلباو (4-0) في المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

وسجل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم للفريق الكتالوني، مع مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء.

نهائي كاس اسبانيا : اتلتيكو بلباو 0 × 1 برشلونة | هدف جريزمان

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pic.twitter.com/ovycXPnmBL — سناب igoal1 (@cafcl_4) April 17, 2021

وضاعف زميله لاعب خط الوسط الهولندي، فرينكي دي يونغ، النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط من تسجيل الهدف الأول.

نهائي كاس اسبانيا : اتلتيكو بلباو 0 × 2 برشلونة | هدف دي يونغ



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pic.twitter.com/TG2oSsHMhR — سناب igoal1 (@cafcl_4) April 17, 2021

وأضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف متتاليين، في الدقيقتين (68 و72) من عمر المباراة.

نهائي كاس اسبانيا : اتلتيكو بلباو 0 × 3 برشلونة | هدف ميسي



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pic.twitter.com/itoUvD4zOy — سناب igoal1 (@cafcl_4) April 17, 2021

المصدر: RT