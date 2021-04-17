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شاهد.. برشلونة يهز شباك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

الرياضة

شاهد.. برشلونة يهز شباك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا
Reuters /Marcelo Del Pozo
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تقدم فريق برشلونة على أتلتيك بيلباو (4-0) في المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

وسجل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم للفريق الكتالوني، مع مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء.

وضاعف زميله لاعب خط الوسط الهولندي، فرينكي دي يونغ، النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط من تسجيل الهدف الأول.

وأضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف متتاليين، في الدقيقتين (68 و72) من عمر المباراة.

المصدر: RT 

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