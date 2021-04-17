برشلونة يكتسح أتلتيك بيلباو ويتوج بلقب بطل كأس ملك إسبانيا

توج فريق برشلونة بلقب بطل كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، على حساب أتلتيك بيلباو إثر فوزه عليه (4-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم السبت، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

وسجل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم للفريق الكتالوني، مع مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء.

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وضاعف زميله لاعب خط الوسط الهولندي، فرينكي دي يونغ، النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط من تسجيل الهدف الأول.

ومن ثم اختتم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رباعية "البلوغرانا" بإحرازه هدفين متتاليين، في الدقيقتين (68 و72) من عمر المباراة.

المصدر: RT