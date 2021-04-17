تشكيلة برشلونة وبيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا
تتجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية مساء اليوم السبت، صوب ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، الذي سيكون مسرحا للمباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بين أتلتيك بيلباو وبرشلونة.
وسيبدأ الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال (55 عاما)، المدير الفني لفريق أتلتيك بيلباو بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه، لمواجهة البلوغرانا، في الساعة (19:30) بتوقيت غرينتش:
ALINEACIÓN I El 1⃣1⃣ del #AthleticClub para la final de Copa ante el @FCBarcelona 🏆#AthleticBarça#BiziAmetsa 💭 pic.twitter.com/649WRjMcWa— Athletic Club (@AthleticClub) April 17, 2021
بينما اختار الهولندي رونالدو كومان (58 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية للفريق الكتالوني لمواجهة منافسه الباسكي:
Barça XI— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 17, 2021
Copa del Rey final#ForçaBarça 💪🔵🔴 pic.twitter.com/LSlEonKCCC
المصدر: "twitter.com/fcbarcelona"