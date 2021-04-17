تشكيلة برشلونة وبيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

تتجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية مساء اليوم السبت، صوب ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، الذي سيكون مسرحا للمباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بين أتلتيك بيلباو وبرشلونة.

وسيبدأ الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال (55 عاما)، المدير الفني لفريق أتلتيك بيلباو بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه، لمواجهة البلوغرانا، في الساعة (19:30) بتوقيت غرينتش:

بينما اختار الهولندي رونالدو كومان (58 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية للفريق الكتالوني لمواجهة منافسه الباسكي:

Barça XI

Copa del Rey final#ForçaBarça 💪🔵🔴 pic.twitter.com/LSlEonKCCC — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 17, 2021

المصدر: "twitter.com/fcbarcelona"