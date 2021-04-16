هدف الإيراني طارمي الأفضل في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة، فوز الإيراني مهدي طارمي، مهاجم بورتو البرتغالي، بجائزة أفضل هدف في مباريات الإياب ضمن الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأحرز مهدي طارمي، هدف الفوز الوحيد لبورتو في مرمى مضيفه تشيلسي (1-0)، بتسديدة "مقصية" رائعة على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا"، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية الإسبانية.

«Порту» красиво ушел из ЛЧ 😍😍😍



Только посмотри на этот чудо-голище ударом через себя на последней минуте 🔥 pic.twitter.com/RS256hzn2T — Матч ТВ (@MatchTV) April 13, 2021

🇮🇷 THAT spectacular late overhead kick by Mehdi Taremi wins Goal of the Week! 👏#UCLGOTW | @nissansports | #UCLpic.twitter.com/ijmAjEoZFF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2021

وجاء في المركز الثاني، اللاعب الإنجليزي الشاب جودي بيلينجهام (17 عاما) لاعب فريق بوروسيا دورتموند، بهدفه الذي سجله في شباك ضيفه مانشستر سيتي (1-2) في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

واحتل المركز الثالث، النجم الإنجليزي الصاعد، فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، بهدفه الذي سجله في تلك المباراة أبضا في مرمى بوروسيا دورتموزند، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، عند الدقيقة 75 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند.

واكتفى بالمركز الرابع المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لبايرن ميونخ في مرمى مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس.

المصدر: "twitter/ChampionsLeague"