شاهد.. هدف عالمي بـ"نيران صديقة" من مسافة بعيدة

شهدت مباراة فريق غلينتوران وضيفه كوليرين (2-2)، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الدوري الإيرلندي الشمالي الممتاز لكرة القدم، تسجيل هدف بـ"نيران صديقة" من مسافة بعيدة.

وسجل اللاعب جوشوا غلين كارسون (27 عاما) هدفا خطأ في مرمى فريقه كوليرين، بتسديدة من مسافة بعيدة بلغت نحو 35 ياردة، في محاولة منه لقطع كرة من أمام منافسه، في الدقيقة الـ77 من زمن اللقاء، وذلك عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريقه بهدفين مقابل هدف واحد.

When you win the ball in midfield...and beat your own keeper from 40 yards in the process 🤯



Seen a crazier own goal than this one from Coleraine's Josh Carson?



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واكتفى فريق كوليرين بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، ولكنه احتفظ بالمركز الثاني برصيد 58 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن غلينتوران بالذات، صاحب المركز الثالث.

بينما يتربع فريق ليتفيلد على عرش صدارة الدوري برصيد 67 نقطة.

المصدر: وكالات