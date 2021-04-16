وفاة لاعب منتخب مصر السابق الذي ناشدت ابنته السيسي لإنقاذه في اليمن

توفي لاعب منتخب مصر ونجم فريق غزل المحلة السابق لكرة القدم، إبراهيم يوسف، اليوم الجمعة، في اليمن، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وعمل إبراهيم يوسف في اليمن منذ شهرين، حيث تولى تدريب نادي الصقر الرياضي لكرة القدم، والذي سبق وعمل معه قبل عامين وحقق معه لقبي الدوري والكأس المحليين.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن مروة يوسف نجلة إبراهيم يوسف استغاثت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنقاذ والدها في اليمن بعد تدهور حالته الصحية.

وقالت: "والدي بيموت حرفيا.. اغثنا يا ريس بالله عليك ده نجم منتخب مصر بكره القدم.. حاولنا بكل الطرق انه يرجع ومش عارفين. منذ شهرين تولى أبي تدريب نادي الصقر اليمني، ثم حدثت له وعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى في مدينة صنعاء. رئيس النادي (شوقي هايل) حرص على متابعة حالته الصحية عن قرب، وعندما تحسنت وافق على عودته إلى مصر. خلال انتقاله من مدينة صنعاء إلى مطار عدن (حوالي 11 ساعة) ساءت حالته مجددا، وتم نقله إلى مستشفى عدن الحكومي، لكنها سيئة وغير آدمية بالمرة".

وأضافت: "والدي ظهرت عليه كل أعراض كورونا، لكنه أجرى 6 مسحات جاءت جميعها سلبية، بعض الأطباء قالوا إنه يعاني من التهاب رئوي حاد بالإضافة إلى ارتفاع في السكر.. لا نعلم عن والدي شيء منذ 10 أيام، أحد لاعبي النادي يدعى (فضل) لا يتركه مطلقا وهو من يطمئنا على حالته الصحية. والدي لا يحصل على تغذية جيدة، وساءت حالته بالإضافة إلى ظهور قرح الفراش في جسده نتيجة لتردي حالة المشفى، حاولنا نقله إلى مستشفى أخرى لكن الوضع في اليمن مختلف عنه في مصر ولم تقبل المستشفيات الخاصة استقبال حالة قادمة من أخرى حكومية".. هايل (رئيس النادي) قام بحجز 10 كراسي في إحدى الطائرات العائدة لمصر من أجل والدي لكنها لم تكن مجهزة بشكل كاف للحفاظ على حياته، والدي يحتاج طائرة مجهزة طبيا بأنبوب أوكسجين ومضخة".

وأتمت نجلة إبراهيم يوسف حديثها: "الوزيرة نبيلة مكرم تواصلت معنا، ووعدتنا بحل الأمر، كما نناشد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بسرعة عودة والدي إلى مصر".

وسبق أن أكد الوفد الطبي المكلف من وزارة الصحة اليمنية للاطلاع على صحة مدرب نادي الصقر بتعز أن حالته الصحية مستقرة ويحظى بالرعاية الطبية الكاملة والاهتمام في مركز عزل حالات كورونا بمستشفى الجمهورية بعدن. وفق وكالة أنباء سبأ.

وكان وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، كلف وكيل الوزارة الدكتور عبد الرقيب الحيدري، ومدير عام الطوارئ والإسعاف بالوزارة الدكتور منصور الحبيشي، بزيارة مركز عزل المرضى المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الجمهورية بعدن، للاضطلاع على وضع الكابتن المصري إبراهيم يوسف.

وناقش الوفد الطبي مع مدير مركز العزل رئيس بعثة اطباء بلا حدود البلجيكي، الدكتور رافييل، حالة الكابتن إبراهيم يوسف الصحية، التي تبين أنها في تحسن مستمر، مقارنه بحالته حينما اسعف إلى المركز قبل أسبوعين، وبذلت جهود حثيثة من الطواقم الطبية لتجاوز ذلك في مواجهة الوباء.

وأشار وكيل وزارة الصحة عبد الرقيب الحيدري إلى توجيهات الوزير بمضاعفة الاهتمام والرعاية بصحة الكابتن إبراهيم وصحة جميع المرضى، في مركز العزل.

ومن جانبها أكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنها تتابع حالة لاعب منتخب مصر وغزل المحلة السابق، إبراهيم يوسف، الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء عمله في اليمن مدربا لفريق الصقر.

وأصدرت وزارة الهجرة بيانا رسميا، على لسان السفيرة نبيلة مكرم، مؤكدة تواصلها بشكل مباشر مع أسرة الكابتن إبراهيم يوسف، وأن الوزارة في متابعة مستمرة لحالته.

وأضاف البيان، أن نقل الكابتن إبراهيم يوسف إلى مستشفى عدن جاء بناء على طلب المواطن اليمني المرافق له لاستكمال علاجه بها، كما أن الوزارة على تواصل دائم مع السفارة المصرية

في الرياض التي يغطي عملها أيضا اليمن، والتي تتابع حالة الكابتن إبراهيم يوسف بشكل يومي وتعمل على توفير كل ما يحتاجه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية