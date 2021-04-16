تعرف على تصنيف منتخبي مصر والسعودية قبل قرعة أولمبياد طوكيو وفقا "للفيفا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، عن تصنيف المنتخبات المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل، ومن بينها منتخبا مصر والسعودية.

ومن المقرر أن تقام منافسات كرة القدم ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" المؤجلة إلى العام 2021 خلال الفترة من 22 يوليو ولغاية 7 أغسطس المقبلين.

ويشارك في أولمبياد طوكيو 16 منتخبا من مختلف القارات، سيتم تقسيمها إلى 4 مجموعات، في كل مجموعة 4 منتخبات، بشرط عدم تواجد منتخبين من قارة واحدة في نفس المجموعة.

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن تستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب.

ودخل منتخب مصر ضمن التصنيف الثالث، بينما جاء منتخب السعودية في التصنيف الرابع، ما يعني إمكانية وقوع ممثلي العرب في مجموعة واحدة.

وفيما يلي تصنيف الـ"فيفا" لمنتخبات أولمبياد طوكيو الصيفية قبل القرعة:

التصنيف الأول: اليابان – البرازيل – الأرجنتين – كوريا الجنوبية.

التصنيف الثاني: المكسيك – ألمانيا – الهندراوس – إسبانيا

التصنيف الثالث: مصر – نيوزيلاندا – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا

التصنيف الرابع: أستراليا – السعودية – فرنسا – رومانيا.

واعتمد الـ"فيفا" في تصنيفه على نتائج المنتخبات في آخر 5 دورات أولمبية، كما أن أبطال القارات حصلوا على نقاط إضافية ساعدتهم على التقدم في التصنيف.

وتأهل منتخب مصر إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تأجلت من الصيف الماضي بعد فوزه بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي أقيمت في مصر عام 2019.

بينما تأهل منتخب السعودية إلى الأولمبياد بعد حصوله على المركز الثاني في كأس آسيا تحت 23 عاما، بعد خسارته أمام منتخب كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات لمنافسات كرة القدم ضمن أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء المقبل، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم.

المصدر: وكالات